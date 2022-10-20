Ужесточением законодательства невозможно решить проблему бытового насилия - глава МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал поручение Премьер-Министра РК Алихана Смаилова о расширении сети кризисных центров. По словам министра, одним методом ужесточения законодательства невозможно решить проблему бытового насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера на заседании Правительства сказал о недостаточности количества кризисных центров. Очень многим жертвам некуда идти. Поэтому должны быть кризисные центры. Они не должны быть однодневными. Женщины должны иметь возможность полноценно обустроиться, чтобы не стать дальнейшей жертвой правонарушения, а возможно, даже преступления. Мы ставим вопрос шире: у нас не хватает медвытрезвителей, куда нужно изолировать агрессора, потому что без изоляции он может продолжить противоправные деяния», - сказал Марат Ахметжанов на форуме, посвященном проблемам профилактики бытового насилия.

По словам министра, влияет также ряд социально-экономических факторов.

«Мы решили подойти комплексно, потому что несколько раз была корректировка уголовного и административного законодательства. Однако одним методом ужесточения законодательства невозможно проблему решить. Корень и причина лежат в социальных проблемах. За последнее время — это более комплексный подход», - добавил Марат Ахметжанов.

В частности, ведомство предлагает законодательно перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. По словам главы МВД, нужно привлекать нарушителя за сам факт насилия.

«Сотрудник приезжает, записывает все на видеорегистрацию, этого будет достаточно, а заявление потерпевшего не нужно. К сожалению, на практике зачастую, когда жертвы насилия обращаются в полицию за защитой, под давлением супруга или родственников отказываются от дальнейшего рассмотрения и идут на примирение. Поэтому мы предлагаем ужесточить требования к процедуре примирения сторон. Примирение предлагается давать лишь единожды», - отметил министр.

В-третьих, предлагается усилить наказание по правонарушениям в семейно-бытовой сфере. В этих целях предлагается увеличить срок административного ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток. Также предложено назначать общественные работы дебоширам на основании постановления суда. Вместо предупреждения агрессоры будут выполнять общественные работы.

Марат Ахметжанов заявил, что открыт к любым идеям и вопросам.

Сегодня в столице прошел правовой форум «О проблемах профилактики бытового насилия». Цель - обсуждение проблем бытового насилия в обществе, а также вопросов организационных и практических мер по борьбе с таким явлением, выработке рекомендаций по повышению эффективности работы в данном направлении.

В мероприятии приняли участие депутаты, представители гражданского и академического сообществ, государственных, судебных и правоохранительных органов.