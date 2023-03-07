Ужесточение наказания за нецензурную брань прокомментировал глава МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал вопрос ужесточения наказания за нецензурную брань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон и до этого существовал, только ужесточили ответственность. Мы все сразу обращаем внимание на мат, но закон был направлен, в первую очередь, на вандализм. По вандализму очень много было осквернения в жилых комплексах, лифтах. Были случаи, когда мы не могли привлечь к уголовной ответственности, поэтому ужесточили наказание за осквернение, за нарушение общественного порядка», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Глава МВД также дал пояснения, в каких случаях за мат будут жестко наказывать.

«Статья имеет свои квалифицирующие признаки, должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение, цинизм к обществу. Должны быть потерпевшие и чтобы действия хулигана задели чью-то честь и достоинство, а также в случае, если его действия не согласуются с моралью нашего общества», - отметил Марат Ахметжанов.

Министр добавил, что если упадет молоток на ногу и человек нецензурно выразится, это не будет считаться нарушением.

Напомним, ужесточение наказания за нецензурную брань вступило в силу в Казахстане с 6 марта.