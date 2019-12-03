Ужесточение контроля на границе с Кыргызстаном и Россией на 20 процентов увеличило поступления НДС - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ужесточение контроля на границе позволило увеличить поступления НДС в рамках ЕАЭС до порядка 528 млрд тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января 2019 года на 37 автомобильных пунктах пропуска государственной границы с Россией и Кыргызстаном совместно с Пограничной службой КНБ усилен экспортный контроль. Осуществляется мониторинг перемещения транспорта и грузов для полноты взимания НДС на импорт. В результате обеспечен рост поступлений НДС из ЕАЭС до порядка 528 млрд тенге (рост 20%), что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 88 млрд тенге», - сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что с 2020 года планируется разработать соответствующий модуль «Экспортный контроль» в информационных системах органов государственных доходов.

«Одним из действенных инструментов сокращения доли теневой экономики является цифровизация налогового и таможенного администрирования. Министерством продолжается работа по внедрению системы прослеживаемости товаров посредством развития и интеграции комплекса информационных систем», - добавил Алихан Смаилов.

Глава Минфина также сообщил, что в ИС «АСТАНА-1» декларирование товаров производится в электронном виде, что позволило сократить время таможенной очистки товаров до 1 минуты. Ранее это время составляло 24 часа.