Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением эпидситуации в Акмолинской области с 00.00 часов 14 января вступает в силу новое постановление, которое принесет ряд дополнительных ограничений. Какие именно изменения ждут акмолинцев, на брифинге рассказал исполняющий обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Серик Омарханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По новыму постановлению №2 «Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области» главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной не менее 70% сотрудников предприятий и организаций региона должны быть переведены на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников. При этом не учитываются получение полного курса вакцинации против COVID-19 и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев. Исключением здесь являются лишь объекты жизнеобеспечения.

«Объекты общепита, не являющиеся участниками проекта Ashyq, могут работать при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест с режимом работы с 09.00 до 20.00. С 20.00 до 09.00 допускается только реализация продукции на доставку. Участникам проекта Ashyq разрешена работа с 07.00 до 00.00 при заполняемости до 50%, не более 50 мест», - сообщил С. Омарханов.

Лидерам проекта можно работать с 07.00 до 02.00 при заполняемости до 50%, но не более 60 мест. В выходные дни разрешена работа при условии наличия безопасного «зеленого статуса» (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети без участия в проекте осуществляют свою деятельность с режимом работы до 18.00 и с приостановлением работы в субботние и воскресные дни. Это касается ТРЦ, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов, магазинов смешанных товаров, павильонов (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19), площадью более 500 кв. м. Исключение - продуктовые супермаркеты и аптеки, находящиеся в них.

Для участников проекта режим работы также определен с 07.00 до 00.00, для лидеров проекта - до 02.00. В будние и выходные дни – только при условии наличия безопасного «зеленого статуса» у сотрудников и посетителей.

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