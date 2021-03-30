Ужесточение карантина в столице: как изменится график работы общественного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантинных ограничений. Документ вступает в силу 30 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Так, изменения коснулись и работы городского общественного транспорта.

«Обеспечить работу городского общественного транспорта с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатного расписания, с запретом в воскресные дни. В воскресенье будут проводиться дезинфекционные работы, - говорится в постановлении.

Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным расчётом.

Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.