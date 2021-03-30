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    20:07, 29 Март 2021 | GMT +6

    Ужесточение карантина в столице: как изменится график работы общественного транспорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантинных ограничений. Документ вступает в силу 30 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Так, изменения коснулись и работы городского общественного транспорта.

    «Обеспечить работу городского общественного транспорта с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатного расписания, с запретом в воскресные дни. В воскресенье будут проводиться дезинфекционные работы, - говорится в постановлении.

    Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным расчётом.

    Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.


    Теги:
    Коронавирус в РК Транспорт Астана
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