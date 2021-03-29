Ужесточение карантина в столице: как будут работать ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице вводят дополнительные меры по ужесточению карантинных ограничений в связи с ростом заболеваемости КВИ. Изменения коснулись и графика работы ТРЦ, ТЦ и ТД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Главный государственный врач города Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантинных мер в городе. Согласно документу, торгово-развлекательным центрам, торговым домам и торговым центрам столицы запрещено работать в выходные дни.

«Обеспечить организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10 до 17 часов, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим постановлением)», - говорится в постановлении.

При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме.

Новое постановление вступает в силу 30 марта 2021 года.

Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.