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    17:52, 29 Март 2021 | GMT +6

    Ужесточение карантина в Нур-Султане: как будут учиться школьники

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление о дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в Нур-Султане. Так, учебный год школьники завершат в дистанционном режиме обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В IV четверти все школьники столицы за исключением учеников выпускных 9, 11 (12) классов перейдут на дистанционный формат обучения.

    «Обеспечить организацию обучения на объектах образования независимо от форм собственности в IV четверти текущего года в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей», - говорится в новом постановлении.
    Вместе с тем, обучение в дистанционном формате будет проводиться как в вузах, так и колледжах для студентов всех курсов.
    Новое постановление вступает в силу 30 марта 2021 года.
    Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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