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Ужесточение карантина: как будут работать столичные фитнес-центры, салоны красоты

23 Июля 2021 23:45
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Ужесточение карантина: как будут работать столичные фитнес-центры, салоны красоты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фитнес-центры будут работать до 17.00 часов с 26 июля в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, что согласно новому постановлению главного санврача столицы карантин ужесточают в Нур-Султане с 26 июля.

«Организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни», - говорится в тексте постановления.

Крытые бассейны с задействованием саун будут работать строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни.

СПА-центры, СПА-салоны, а также массажные центры будут работать в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни»;

«Организацию работы салонов красоты, парикмахерских, «барбер шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно - противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни»», - отмечается в постановлении.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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