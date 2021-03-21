Ужесточение карантина: как будут работать банки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут работать банки в условиях ограничительных мер в Алматы, рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга Жандарбек Бекшин ответил, как в Алматы будут работать банки с 21 по 28 марта.

«Сфера банковских услуг - мы этот вопрос обсудили. В соответствии с совместными приказом деятельность банков будет ограничиваться только в процентном соотношении лиц, которые будут работать на дистанционной форме. В центральных отделениях аппаратов банков на дистанционную форму работу будет переведено не менее 60%, а в филиалах, отделах - не менее 40%», - сообщил Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что банковская сфера работает в штатном режиме, однако есть единое требование по переводу сотрудников на дистанционный режим работы.

«В банковской сфере большое количество заболевших, они входят в семерку видов деятельности, где большое количество заболевших. Потому что они работают в закрытых помещениях. Закрытые помещения всегда являлись объектами группами риска по распространению группы риска», - добавил главный санитарный врач города.

Ранее Жандарбек Бекшин сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе осложнилась. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев коронавирусной инфекции.

ТРЦ, торговые дома прекращают работу с 21 по 28 марта.