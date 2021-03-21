РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:38, 20 Март 2021 | GMT +6

    Ужесточение карантина: как будут работать банки в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут работать банки в условиях ограничительных мер в Алматы, рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн-брифинга Жандарбек Бекшин ответил, как в Алматы будут работать банки с 21 по 28 марта.

    «Сфера банковских услуг - мы этот вопрос обсудили. В соответствии с совместными приказом деятельность банков будет ограничиваться только в процентном соотношении лиц, которые будут работать на дистанционной форме. В центральных отделениях аппаратов банков на дистанционную форму работу будет переведено не менее 60%, а в филиалах, отделах - не менее 40%», - сообщил Жандарбек Бекшин.

    Он отметил, что банковская сфера работает в штатном режиме, однако есть единое требование по переводу сотрудников на дистанционный режим работы.

    «В банковской сфере большое количество заболевших, они входят в семерку видов деятельности, где большое количество заболевших. Потому что они работают в закрытых помещениях. Закрытые помещения всегда являлись объектами группами риска по распространению группы риска», - добавил главный санитарный врач города.

    Ранее Жандарбек Бекшин сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе осложнилась. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев коронавирусной инфекции.

    ТРЦ, торговые дома прекращают работу с 21 по 28 марта.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!