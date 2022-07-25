25 Июля 2022 13:37

Ужесточена ответственность за управление авто с подложными госномерами в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С сентября 2022 года в Казахстане за повторное управление транспортным средством без госномеров будут наказывать вплоть до лишения прав. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить о принимаемых мерах по совершенствованию законодательства в сфере дорожного движения. 11 июля текущего года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесенные изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», который вступит в законную силу 9 сентября текущего года», - сказал Жандос Мураталиев.

Согласно озвученным данным, поправками введен новый состав административной ответственности за повторное управление транспортным средством без госномеров (ст. 590 ч. 2-1), где предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Ранее такая норма отсутствовала.

Кроме того, усилена ответственность за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными госномерами.

«Исключено взыскание в виде штрафа, теперь за указанное правонарушение будет применяться исключительно лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год и административный арест до 5 суток. Ранее был предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение права управления на срок 1 год», - подчеркнул Жандос Мураталиев.