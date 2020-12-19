Ужесточается режим пересечения границ Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня правительство Бельгии провело очередное заседание Консультативного комитета для определения актуальных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Принято решение ужесточить правила пересечения границ Бельгии для сдерживания распространения коронавируса в конце года.

Так, иностранные граждане, желающие въехать в Бельгию, должны будут предъявить отрицательный тест на Covid-19. Для людей, путешествующих по работе, будут сделаны некоторые исключения.

Любой житель Бельгии, кто находился за границей более 48 часов, рассматривается как «лицо с высоким риском заражения» и должен будет выйти на карантин на семь дней. Кроме того, устанавливается обязательная процедура заполнения специальной формы поиска пассажиров.

Правительство Бельгии обещает строгие проверки соблюдения вышеуказанных правил.

«Сегодня количество новых инфекций в сутки в 10 раз меньше, чем было восемь недель назад, потому что все мы следовали установленным правилам. Однако мы видим, что спад, который мы наблюдали, теперь начинает замедляться. Это может быть началом третьей волны коронавируса, и мы все еще можем избежать ее», - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

- Поэтому мы решили пока не ослаблять правила. Мы даже ужесточим их по ряду направлений, - пояснил премьер-министр Бельгии.