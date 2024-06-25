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    10:43, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Уже появляются риски подготовки ТЭЦ к отопительному сезону – Олжас Бектенов

    Олжас Бектенов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов подверг критике работу по подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Подготовка к предстоящему отопительному сезону является одной из самых важных задач на текущий летний период. Уже завершается июнь и появляются риски подготовки объектов теплоснабжения. Это подтверждает тенденция несоблюдения сроков ремонта основного оборудования на теплоисточниках, - сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства. 

    Премьер привел примеры. 

    - Например, на Экибастузской ТЭЦ сроки начала всех ремонтных работ перенесены с мая на конец июня. С 1 апреля не начат расширенный ремонт котла 2 на ТЭЦ-2 в Темиртау, а также снижены объемы ремонтов турбин. С 13 мая не начат ремонт турбины 1 на ТЭЦ-4 в Таразе. Только с 1 июня выведен в капитальный ремонт котел 5 ТЭЦ в Жезказгане. А ремонт отдельного оборудования и вовсе планируется перенести на конец года. Таких примеров я могу привести еще немало. Причем практически во всех регионах, - заверил глава Кабмина. 

    О. Бектенов напомнил, что ранее уже давал поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов. 

    - Однако в график ремонтных работ, утвержденный оператором КЕГОКом, регулярно вносятся изменения по усмотрению собственников. Только в текущем году в графики 18 раз внесены изменения по переносу ремонтов. И это происходит без участия и согласования с акиматами и Министерством энергетики. Данные факты говорят об их недостаточном контроле, - подчеркнул Премьер. 

    Глава Кабмина поручил первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру принимать на местах «самые жесткие меры», обращая особенное внимание на качество ремонтных работ. 

    Госорганам поручено следующее: 

    • Министерству энергетики  и Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами регионов усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях. 
    • Министерству энергетики и Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов своевременно обеспечить топливом все ТЭЦ и котельные до 1 сентября, активизировать работу по складированию запасов коммунально-бытового угля в тупиках. 
    • До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных регионах до 15 октября, обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону.
    Теги:
    Отопительный сезон Правительство РК Регионы Казахстана Регионы Акимат Отопление ЖКХ Премьер-министр РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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