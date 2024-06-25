Уже появляются риски подготовки ТЭЦ к отопительному сезону – Олжас Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подверг критике работу по подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Подготовка к предстоящему отопительному сезону является одной из самых важных задач на текущий летний период. Уже завершается июнь и появляются риски подготовки объектов теплоснабжения. Это подтверждает тенденция несоблюдения сроков ремонта основного оборудования на теплоисточниках, - сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер привел примеры.

- Например, на Экибастузской ТЭЦ сроки начала всех ремонтных работ перенесены с мая на конец июня. С 1 апреля не начат расширенный ремонт котла 2 на ТЭЦ-2 в Темиртау, а также снижены объемы ремонтов турбин. С 13 мая не начат ремонт турбины 1 на ТЭЦ-4 в Таразе. Только с 1 июня выведен в капитальный ремонт котел 5 ТЭЦ в Жезказгане. А ремонт отдельного оборудования и вовсе планируется перенести на конец года. Таких примеров я могу привести еще немало. Причем практически во всех регионах, - заверил глава Кабмина.

О. Бектенов напомнил, что ранее уже давал поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов.

- Однако в график ремонтных работ, утвержденный оператором КЕГОКом, регулярно вносятся изменения по усмотрению собственников. Только в текущем году в графики 18 раз внесены изменения по переносу ремонтов. И это происходит без участия и согласования с акиматами и Министерством энергетики. Данные факты говорят об их недостаточном контроле, - подчеркнул Премьер.

Глава Кабмина поручил первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру принимать на местах «самые жесткие меры», обращая особенное внимание на качество ремонтных работ.

Госорганам поручено следующее: