Уже половина подлежащего населения РК привита вторым компонентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации в стране рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 1-м компонентом привито – 6,4 млн человек, охват подлежащего населения составил 64%, 2-м компонентом привито более 5,0 млн человек с охватом 50% подлежащего населения», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Наибольший охват, по его словам, отмечается в 9 регионах: городах Шымкент, Алматы, Нур-Султан, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Атырауской областях.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области (38%).

Всего в прививочных пунктах имеется порядка 1 млн 400 тысяч первого компонента и 940 тысяч – второго компонента вакцин.



