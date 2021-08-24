Уже половина подлежащего населения РК привита вторым компонентом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации в стране рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день 1-м компонентом привито – 6,4 млн человек, охват подлежащего населения составил 64%, 2-м компонентом привито более 5,0 млн человек с охватом 50% подлежащего населения», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
Наибольший охват, по его словам, отмечается в 9 регионах: городах Шымкент, Алматы, Нур-Султан, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Атырауской областях.
Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области (38%).
Всего в прививочных пунктах имеется порядка 1 млн 400 тысяч первого компонента и 940 тысяч – второго компонента вакцин.
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