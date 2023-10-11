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    11:09, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Мажилисмен Ислам Сункар назвал ремонт автодорог нерешаемой проблемой

    ремонт дорог
    Фото: Фото: МИА "Казинформ"

    Депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по аграрным вопросам Ислам Сункар раскритиковал проводимую работу Министерством транспорта по ремонту автодорог, передает корреспондент агентства Kazinform.   

    - Нерешаемая проблема – ремонт автодорог. Есть много проектов: Караганда-Алматы, Курты-Капшагай, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Ушарал-Достык и другие. В прошлом году Министерство заявляло, что в 2023 году ремонт этих дорог закончится. Сейчас уже октябрь. Осталось два месяца. Завершат ли проекты? - спросил депутат Ислам Сункар.

    Министр транспорта Марат Карабаев ответил, что по Ушарал-Достык 180 км в этом году полностью завершается, ввод в эксплуатацию будет в ноябре.

    - По Астана-Алматы на всей протяженности дорог 946 км. В этом году проезд полностью даем, следующий год для решения ввода в эксплуатацию. Опасный с риском участок у нас Курты-Бурылбайтал 127 км. Но мы в следующем году будем работать, чтобы завершить. Талдыкорган-Усть-Каменогорск 768 км. В этом году полностью проект будет обеспечен, в следующем году будет завершение, - прокомментировал Марат Карабаев.

    Теги:
    Правительство Парламент Мажилис
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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