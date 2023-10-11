Мажилисмен Ислам Сункар назвал ремонт автодорог нерешаемой проблемой

Депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по аграрным вопросам Ислам Сункар раскритиковал проводимую работу Министерством транспорта по ремонту автодорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Нерешаемая проблема – ремонт автодорог. Есть много проектов: Караганда-Алматы, Курты-Капшагай, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Ушарал-Достык и другие. В прошлом году Министерство заявляло, что в 2023 году ремонт этих дорог закончится. Сейчас уже октябрь. Осталось два месяца. Завершат ли проекты? - спросил депутат Ислам Сункар.

Министр транспорта Марат Карабаев ответил, что по Ушарал-Достык 180 км в этом году полностью завершается, ввод в эксплуатацию будет в ноябре.