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Уже неделю ищут без вести пропавшую пенсионерку в Акмолинской области

19 Января 2022 01:02
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Уже неделю ищут без вести пропавшую пенсионерку в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вот уже неделю продолжаются поиски без вести пропавшей жительницы города Щучинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 11 января в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение от 36-летнего жителя города Щучинска, который просил оказать содействие в поиске его 69-летней матери.

«Предварительно установлено, что пожилая женщина вышла из дома в этот день около 16.00 и не вернулась. Чтобы установить место нахождения без вести пропавшей Тамары Петровны Мухиной, были проведены поисковые мероприятия по месту проживания, в лесном массиве, прилегающем к жилому сектору микрорайона «Карьер» города Щучинска. В поисковых мероприятиях задействованы волонтеры движения «Лидер», сотрудники отдела полиции Бурабайского района», - поделились в ведомстве.

На установление местонахождения пенсионерки ориентированы личный состав ОП Бурабайского района, работники ГНПП Бурабай, ЛОП на ст. Курорт-Боровое, боровской поселковый отдел полиции, все территориальные подразделения полиции и полиции на транспорте.

Как уточнили в ведомстве, женщина имеет следующие приметы: рост 160-165 см, волосы седые, стрижка средняя, среднего телосложения, глаза карие. На момент ухода была одета в шапку, кофту, куртку и ботинки черного цвета. Является инвалидом второй группы, состоит на учете у врача-невропатолога.



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#Акмолинская область   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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