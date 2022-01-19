-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
вчера 22:51
-
вчера 22:44
-
-
-
-
-
-
вчера 21:58
-
-
-
-
вчера 21:30
-
-
вчера 21:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:04
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:15
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:37
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:42
-
-
-
-
-
Уже неделю ищут без вести пропавшую пенсионерку в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вот уже неделю продолжаются поиски без вести пропавшей жительницы города Щучинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 11 января в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение от 36-летнего жителя города Щучинска, который просил оказать содействие в поиске его 69-летней матери.
«Предварительно установлено, что пожилая женщина вышла из дома в этот день около 16.00 и не вернулась. Чтобы установить место нахождения без вести пропавшей Тамары Петровны Мухиной, были проведены поисковые мероприятия по месту проживания, в лесном массиве, прилегающем к жилому сектору микрорайона «Карьер» города Щучинска. В поисковых мероприятиях задействованы волонтеры движения «Лидер», сотрудники отдела полиции Бурабайского района», - поделились в ведомстве.
На установление местонахождения пенсионерки ориентированы личный состав ОП Бурабайского района, работники ГНПП Бурабай, ЛОП на ст. Курорт-Боровое, боровской поселковый отдел полиции, все территориальные подразделения полиции и полиции на транспорте.
Как уточнили в ведомстве, женщина имеет следующие приметы: рост 160-165 см, волосы седые, стрижка средняя, среднего телосложения, глаза карие. На момент ухода была одета в шапку, кофту, куртку и ботинки черного цвета. Является инвалидом второй группы, состоит на учете у врача-невропатолога.
- «Красный» уровень террористической опасности сохраняется в Жамбылской области
- Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
- Ряд ограничений ввели на празднование Крещения Господне в Акмолинской области
- Как в Карагандинской области будут обеспечивать работой молодёжь и людей предпенсионного возраста
- Гульнар Курбанбаева: Нужны новые критерии оценки претендентов на госслужбу
- Около 30 проб на наличие штамма «омикрон» направлено на исследование из Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана