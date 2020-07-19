Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Узбекский певец обратился к казахстанцам и спел песню на казахском языке

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Июля 2020, 21:42
Узбекский певец обратился к казахстанцам и спел песню на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный узбекский певец, актер Джон Руми, чтобы морально поддержать всех казахстанцев в этот непростой период пандемии, спел песню народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой «Атамекен» на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогой народ Казахстана! Мы переживаем очень сложное время для всех нас. Как всем известно, 2018 год был объявлен годом Узбекистана в Казахстане, а 2019 год – годом Казахстана в Узбекистане. Но, к сожалению, 2020 год начался с достаточно сложных испытаний для планеты. Я, как простой гражданин своей страны и как представитель культуры Узбекистана, решил вас морально поддержать и спеть очень красивую песню на казахском языке», - обратился к казахстанцам узбекский певец Джон Руми.




Узбекистан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку