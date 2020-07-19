Узбекский певец обратился к казахстанцам и спел песню на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный узбекский певец, актер Джон Руми, чтобы морально поддержать всех казахстанцев в этот непростой период пандемии, спел песню народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой «Атамекен» на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогой народ Казахстана! Мы переживаем очень сложное время для всех нас. Как всем известно, 2018 год был объявлен годом Узбекистана в Казахстане, а 2019 год – годом Казахстана в Узбекистане. Но, к сожалению, 2020 год начался с достаточно сложных испытаний для планеты. Я, как простой гражданин своей страны и как представитель культуры Узбекистана, решил вас морально поддержать и спеть очень красивую песню на казахском языке», - обратился к казахстанцам узбекский певец Джон Руми.



