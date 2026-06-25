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    Узбекский национальный танец попал в Книгу рекордов Гиннесса

    Узбекская «Андижанская полька» вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив мировой рекорд по числу участников самого массового исполнения национального танца, передает агентство Kazinform. 

    Узбекский национальный танец попал в Книгу рекордов Гиннесса
    Фото: UzA

    Андижан в Узбекистане объявлен культурной столицей тюркского мира в 2026 году.

    В этой связи в Андижане на стадионе «Бобур Арена» организована масштабная культурная программа, в которой одновременно приняли участие около 20 000 исполнителей. 

    Официальный сертификат, подтверждающий мировой рекорд, был вручен хокиму Андижанской области Шухратбеку Абдурахманову. 

    Как сообщила пресс-служба хокимията Андижанской области, глава области подчеркнул, что это высокое признание является международной оценкой богатого нематериального культурного наследия не только жителей Андижана, но и всего узбекского народа. 

    Ранее фестиваль цветов в Узбекистане вошел в Книгу рекордов Гиннесса


    В мире Узбекистан Книга Гиннесса
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор