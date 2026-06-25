Узбекский национальный танец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Узбекская «Андижанская полька» вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив мировой рекорд по числу участников самого массового исполнения национального танца, передает агентство Kazinform.

Андижан в Узбекистане объявлен культурной столицей тюркского мира в 2026 году.

В этой связи в Андижане на стадионе «Бобур Арена» организована масштабная культурная программа, в которой одновременно приняли участие около 20 000 исполнителей.

Официальный сертификат, подтверждающий мировой рекорд, был вручен хокиму Андижанской области Шухратбеку Абдурахманову.

Как сообщила пресс-служба хокимията Андижанской области, глава области подчеркнул, что это высокое признание является международной оценкой богатого нематериального культурного наследия не только жителей Андижана, но и всего узбекского народа.

Ранее фестиваль цветов в Узбекистане вошел в Книгу рекордов Гиннесса.





