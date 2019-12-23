Узбекский эксперт: Меня впечатлило желание властей Казахстана вовлечь граждан в политические процессы страны

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Опыт Казахстана представляет большой интерес для Узбекистана. Об этом рассказал узбекский политолог, директор негосударственного научно-образовательного учреждения «Билим карвони» Фарход Толипов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в РУ.

«На мой взгляд выступление Президента Казахстана на втором заседании Национального совета отличается особым настроем на модернизацию и либерализацию страны. Нам очень понравилось заявление Президента о том, что «власть не считает, что несогласие – это деструктив, общественно опасное явление». Для молодых независимых государств, испытавших на себе тоталитарное прошлое, наследие которого ощущалось много лет даже после распада бывшего советского государства, это важное стратегическое послание. Также Президент выдвинул принцип «разные мнения – единая нация», подчеркивая тем самым, что несогласие и многообразие мнений должны в конечном счете служить единству нации», - отметил эксперт.

По словам Ф. Толипова, его также впечатлили настроенность и желание властей вовлечь граждан в политические процессы страны.

«Мне импонирует то, что Президентом РК предлагается ввести в составы советов директоров социально значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества. Также интересная инновация отражена в понятии «Бюджет народного участия», подразумевающем вовлеченность граждан в рассмотрение бюджетов местных и центральных органов. Эта инновация направлена на обеспечение права граждан на получения достоверной информации о расходовании бюджетных средств», - сказал Ф. Толипов.

«Очень важным, с точки зрения использования опыта Казахстана, является вопрос уведомительного принципа организации митингов. Президент подчеркнул важность развития у граждан культуры митингов. Он говорил также о политических лифтах для молодежи, правозащитной проблеме. Все это указывает на серьезные нововведения в политической жизни страны. Этот опыт Казахстана может представлять интерес и для нашего государства, т.к. наши страны и народы решают сегодня схожие задачи и стоят перед одинаковыми проблемами реформирования», - резюмировал узбекский политолог.