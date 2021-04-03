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Узбекские ученые расшифровали 32 генома коронавируса

Автор:  
Мадибек Джанибеков
3 Апреля 2021, 21:18
Узбекские ученые расшифровали 32 генома коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ученые Центра геномики и биоинформатики расшифровали все 32 генома SARS-CoV-2, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии Наук Республики Узбекистан.

Учеными Центра геномики и биоинформатики АН РУз были взяты пробы у 62 граждан Ташкентского областного управления санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения и частной клиники Biogen Med, у которых была подтверждена первичная вирусная инфекция, и 32 из них были проанализированы с помощью секвенатора нового поколения путем считывания последовательностей ДНК.

Также ученые с помощью серии биоинформатических анализов сравнили варианты вируса, распространенные в Узбекистане, с геномами из базы данных коронавируса, которые были прочитаны до сих пор. В результате было выявлено 18 вариантов COVID-19 в Узбекистане.

В связи с этим Узбекистан вошел в число 50 стран, полностью секвенировавших на своей территории все варианты ДНК коронавируса.

В научном центре уточнили, что сведения о вариациях новой коронавирусной инфекции, распространившейся в Узбекистане, важны для дальнейшей разработки национальной вакцины против встречающихся в стране штаммов COVID.


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