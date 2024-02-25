Узбекские мигранты в США подали в суд на Джо Байдена

Граждане Узбекистана, прибывшие в США через Мексику, подали иск против президента страны Джо Байдена, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным информагентства Daryo при МИД Узбекистана, истцами являются 35 граждан Узбекистана, которые содержатся в различных иммиграционных центрах США.

Иск подан против президента США Джо Байдена, секретаря Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной службы Патрика Лейххайтнера.

По мнению заявителей, «ответчики» активно участвуют в дискриминационной политике, практике и процессах задержания узбекских граждан, ищущих убежища в стране.

В своем иске узбекистанцы просят признать их задержание незаконным из-за дискриминации по национальному признаку, а также требуют компенсацию расходов на адвокатов. В ходатайстве адвокат, ведущий это дело, заявляет, что иск направлен на освобождение людей из-под стражи.

— Мы подали иск на выходных, он находится на рассмотрении. Следующим шагом будет принятие правительством этого решения, которое суд уже внедрил в систему. Теперь мы ждем назначения судьи, — заявил адвокат Абадир Барре.

Также в документе отмечается, что узбекистанцы содержатся в следственных изоляторах, не отвечающих надлежащим требованиям, им ограничены посещения адвоката.