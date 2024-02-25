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    00:48, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Узбекские мигранты в США подали в суд на Джо Байдена

    Узбекские мигранты в США подали в суд на Джо Байдена
    Коллаж: Daryo

    Граждане Узбекистана, прибывшие в США через Мексику, подали иск против президента страны Джо Байдена, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным информагентства Daryo при МИД Узбекистана, истцами являются 35 граждан Узбекистана, которые содержатся в различных иммиграционных центрах США.

    Иск подан против президента США Джо Байдена, секретаря Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной службы Патрика Лейххайтнера.

    По мнению заявителей, «ответчики» активно участвуют в дискриминационной политике, практике и процессах задержания узбекских граждан, ищущих убежища в стране.

    В своем иске узбекистанцы просят признать их задержание незаконным из-за дискриминации по национальному признаку, а также требуют компенсацию расходов на адвокатов. В ходатайстве адвокат, ведущий это дело, заявляет, что иск направлен на освобождение людей из-под стражи.

    — Мы подали иск на выходных, он находится на рассмотрении. Следующим шагом будет принятие правительством этого решения, которое суд уже внедрил в систему. Теперь мы ждем назначения судьи, — заявил адвокат Абадир Барре.

    Также в документе отмечается, что узбекистанцы содержатся в следственных изоляторах, не отвечающих надлежащим требованиям, им ограничены посещения адвоката.

    Теги:
    Узбекистан мигранты Центральная Азия Президент США США
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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