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Узбекская гимнастка готовится к своей девятой Олимпиаде
10 Мая 2022 16:00

Узбекская гимнастка готовится к своей девятой Олимпиаде

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина планирует выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, которая станет девятой в её спортивной карьере, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Узбекистана.

По данным НОК, легендарная гимнастка, выиграв в опорном прыжке на текущем чемпионате Узбекистана, в очередной раз доказала, что на сегодняшний день в этом направлении ей нет равных в стране. В марте она также стала первой в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе.

После победы на внутреннем чемпионате Оксана Чусовитина решила готовиться к выступлению на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже», – заявила Чусовитина.

Оксана Чусовитина, которой в июне исполнится 47 лет, 8 раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннеса. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье, серебро Пекина-2008 в опорном прыжке, а также три победы, серебряные и бронзовые награды на чемпионатах мира. После Токио-2020 она объявила о завершении карьеры, но позднее вернулась в спорт. Если она примет участие в главных стартах четырёхлетия во Франции, то она обновит свой рекорд.


Автор:
Корреспондент
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