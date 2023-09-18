Узбекистанца удерживали в рабстве более 5 лет в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали двух руководителей крестьянских хозяйств, более 5 лет незаконно удерживавших для трудовой эксплуатации 53-летнего гражданина Узбекистана. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

В Туркестанской области сотрудниками УБОП установлены и задержаны двое глав крестьянских хозяйств, которые более 5 лет незаконно удерживали для трудовой эксплуатации 53-летнего гражданина Узбекистана. У мужчины забрали паспорт и с 2017 года принуждали к уходу за малым рогатым скотом. Установлено, что он проживал в загоне для скота. При отказе от работы на него оказывалось физическое и психологическое давление», - отметила Шугыла Турлыбек.

По данному факту проводится расследование по ст. 126 ч.3 п.2 УК (Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации). Потерпевший направлен в кризисный центр для реабилитации и получения помощи.

За неделю в Казахстане совершено 2932 преступления, 1857 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 5 убийств, 11 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 24 грабежа и 373 кражи чужого имущества.