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Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы

1 Февраля 2022 15:09
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Узбекистанец продавал взятые в аренду автомобили жителям столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За короткий срок 21-летний иностранец реализовал 9 автомобилей, из которых 6 автомашин изъяты и возвращены владельцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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Ранее не судимый парень брал в аренду на длительный срок автомобили, после чего перепродавал их третьим лицам, деньги тратил на собственные нужды.

К примеру, 19 и 20 января 2022 года он обманным путем завладел автомашинами «Лада Приора» стоимостью 1,8 млн тенге и «Деу Нексия» стоимостью 650 тысяч тенге.

В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенных автомобилей.

Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Проводится расследование по статье 190 ч.3 УК РК (мошенничество). При проверке полицейскими установлена его причастность к 9 аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает граждан, что санкция статьи уголовного кодекса за данное преступление предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.



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#Нур-Султан   #МВД РК  
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