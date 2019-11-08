Узбекистанцы попали в ДТП во время метели в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции Айтекебийского района помогли гражданам Узбекистана, попавшим в ДТП на трассе в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Во время метели 3 ноября на 20-м километре автодороги Карабутак - Костанай произошло ДТП, в результате которого две автомашины опрокинулись в кювет. Сотрудники отдела полиции Айтекебийского района Жалгас Барбеев и Азат Сагинтаев первыми пришли на помощь пострадавшим. В одной автомашине находился житель города Актобе, в другой - граждане Узбекистана, трое мужчин и одна женщина, которые замёрзли от холода и пребывали в шоковом состоянии.

Сотрудники полиции посадили всех, кроме водителя, на попутную машину и отправили в близлежащий кемпинг возле села Карабутак, чтобы люди согрелись. Затем полицейские и водитель вытащили машину из кювета.

Машина требовала замены колеса, но так как у граждан Узбекистана не было с собой никаких инструментов, полицейские останавливали попутные машины, чтобы одолжить инструменты. Заменив колесо, полицейский Азат Сагинтаев сел за руль и лично сопроводил автомашину до Карабутака, так как водитель из-за полученного шока был не в состоянии вести автотранспорт. В Карабутаке сотрудники полиции обеспечили иностранцев всеми необходимыми документами, чтобы они благополучно доехали до границы с Узбекистаном.