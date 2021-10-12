Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Узбекистанцы незаконно работали пекарями в Павлодаре

Автор:  
Антон Гагарин
12 Октября 2021, 14:44
Узбекистанцы незаконно работали пекарями в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области нелегально пекарями и разнорабочим работали граждане Узбекистана и Таджикистана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарскими полицейскими по улице Транспортная установлены четверо граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность в качестве пекарей», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, для пресечения вербовки, перекрытия каналов въезда и выезда граждан государств для участия в террористической деятельности в Павлодарской области правоохранительные органы проводят операцию «Наёмник-2021».
«В городе Экибастузе установлен гражданин Таджикистана, приехавший из Нур-Султана, который хотел осуществлять трудовую деятельность в качестве разнорабочего. За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в отношении всех граждан составлен административный протокол по статье 517 КРКоАП («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» - авт.),- добавили в полиции.

Напомним, в сентябре полиция Павлодарской области провела другую операцию – «Мигрант». Тогда к административной ответственности привлечены 306 граждан, в том числе 164 гражданина стран СНГ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и 142 казахстанца. Установлено 23 факта незаконного использования иностранной рабочей силы.


Павлодарская область   Борьба с преступностью   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане