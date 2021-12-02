Узбекистанцев призвали отметить Новый год в кругу семьи

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Власти Узбекистана призвали жителей страны отпраздновать Новый год в узком семейном кругу с соблюдением карантинных мер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РУ.

«В целях обеспечения здоровья населения и сохранения стабильности эпидемиологической ситуации в стране гражданам рекомендуется по возможности проводить праздничные мероприятия нового 2022 года в кругу семьи», - сообщает ведомство.

Напомним, в Узбекистане в целях недопущения проникновения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» принят ряд новых карантинных ограничений для въезжающих в страну.