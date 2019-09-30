+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 12 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Узбекистанца спасли от опасного инфекционного заболевания в Караганде

30 Сентября 2019 17:31
Поделиться:
Узбекистанца спасли от опасного инфекционного заболевания в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ ­ - Казахстанские врачи спасли 19-летнего гражданина Узбекистана от опасной инфекционной болезни – столбняка, который имеет высокий уровень смертности. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В каких продукциях больше всего выявляются нарушения, рассказали в Минздраве РК
СК-Фармация: Началась отгрузка лекарств для столичного онкоцентра Елжан Биртанов: Повышение тарифов на медуслуги не отразится на расходах граждан О врачебных ошибках высказался глава Минздрава

Сегодня иностранец специально приехал в Караганду из Узбекистана, чтобы выразить благодарность казахстанским врачам за спасение.

«Я был доставлен в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. В Узбекистане я наступил на торчавший из доски гвоздь, который вонзился в ногу. Думал, что рана не опасна и быстро заживет. С этой травмой я поехал в Караганду на заработки. И уже там почувствовал недомогание. Мне становилось хуже и хуже», - рассказал 19-летний Шохрух Тошпулатов.

По словам главы управления здравоохранения Карагандинской области Ержана Нурлыбаева, пациенту был поставлен диагноз столбняк раневой.

«Он поступил в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии. Шохрух Тошпулатов находился в реанимации на протяжении 29 дней, из которых 17 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему вводили противостолбнячную сыворотку, антибиотики, также проводились противосудорожная и симптоматическая терапия. Вскоре пациент пошел на поправку, его перевели в неврологическое отделение», - сообщил Ержан Нурлыбаев.

«Я рассказал на родине всем соотечественникам, какие в Казахстане профессиональные и заботливые врачи. Я приехал в Караганду только для того чтобы встретиться с моими спасителями и сказать им искреннее спасибо», - отметил Шохрух Тошпулатов.

Заведующая отделением Айнагуль Сараманова и врач-реаниматолог Артем Вирц пожелали иностранцу здоровья и долгих лет жизни.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Узбекистан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив