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вчера 21:53
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Узбекистанца спасли от опасного инфекционного заболевания в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские врачи спасли 19-летнего гражданина Узбекистана от опасной инфекционной болезни – столбняка, который имеет высокий уровень смертности. Об этом передает МИА «Казинформ».
Сегодня иностранец специально приехал в Караганду из Узбекистана, чтобы выразить благодарность казахстанским врачам за спасение.
«Я был доставлен в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. В Узбекистане я наступил на торчавший из доски гвоздь, который вонзился в ногу. Думал, что рана не опасна и быстро заживет. С этой травмой я поехал в Караганду на заработки. И уже там почувствовал недомогание. Мне становилось хуже и хуже», - рассказал 19-летний Шохрух Тошпулатов.
По словам главы управления здравоохранения Карагандинской области Ержана Нурлыбаева, пациенту был поставлен диагноз столбняк раневой.
«Он поступил в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии. Шохрух Тошпулатов находился в реанимации на протяжении 29 дней, из которых 17 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему вводили противостолбнячную сыворотку, антибиотики, также проводились противосудорожная и симптоматическая терапия. Вскоре пациент пошел на поправку, его перевели в неврологическое отделение», - сообщил Ержан Нурлыбаев.
«Я рассказал на родине всем соотечественникам, какие в Казахстане профессиональные и заботливые врачи. Я приехал в Караганду только для того чтобы встретиться с моими спасителями и сказать им искреннее спасибо», - отметил Шохрух Тошпулатов.
Заведующая отделением Айнагуль Сараманова и врач-реаниматолог Артем Вирц пожелали иностранцу здоровья и долгих лет жизни.
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