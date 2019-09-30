Узбекистанца спасли от опасного инфекционного заболевания в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ ­ - Казахстанские врачи спасли 19-летнего гражданина Узбекистана от опасной инфекционной болезни – столбняка, который имеет высокий уровень смертности. Об этом передает МИА «Казинформ».

Сегодня иностранец специально приехал в Караганду из Узбекистана, чтобы выразить благодарность казахстанским врачам за спасение.

«Я был доставлен в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. В Узбекистане я наступил на торчавший из доски гвоздь, который вонзился в ногу. Думал, что рана не опасна и быстро заживет. С этой травмой я поехал в Караганду на заработки. И уже там почувствовал недомогание. Мне становилось хуже и хуже», - рассказал 19-летний Шохрух Тошпулатов.

По словам главы управления здравоохранения Карагандинской области Ержана Нурлыбаева, пациенту был поставлен диагноз столбняк раневой.

«Он поступил в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии. Шохрух Тошпулатов находился в реанимации на протяжении 29 дней, из которых 17 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему вводили противостолбнячную сыворотку, антибиотики, также проводились противосудорожная и симптоматическая терапия. Вскоре пациент пошел на поправку, его перевели в неврологическое отделение», - сообщил Ержан Нурлыбаев.

«Я рассказал на родине всем соотечественникам, какие в Казахстане профессиональные и заботливые врачи. Я приехал в Караганду только для того чтобы встретиться с моими спасителями и сказать им искреннее спасибо», - отметил Шохрух Тошпулатов.

Заведующая отделением Айнагуль Сараманова и врач-реаниматолог Артем Вирц пожелали иностранцу здоровья и долгих лет жизни.



