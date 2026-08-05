Узбекистан запустил первый спутник дистанционного зондирования

Запуск спутника был осуществлен с морской стартовой платформы у побережья китайской провинции Шаньдун.

Аппарат разработан в сотрудничестве с китайской компанией Star.Vision.

В рамках проекта для бортовой системы спутника создан специальный модуль искусственного интеллекта, который позволяет обрабатывать гиперспектральные данные непосредственно на орбите. Это повышает эффективность передачи информации и ее дальнейшего анализа.

Получаемые со спутника данные планируется использовать для развития ключевых отраслей, включая аграрный сектор, экологический мониторинг, управление водными ресурсами, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и планирование городской инфраструктуры.

«Samarkand-2028» представляет собой один из крупных международных проектов в космической сфере для Узбекистана, которая также способствует укреплению научно-технического взаимодействия с Китаем.

Ранее сообщалось, что в 2028 году Узбекистан отправит своего первого космонавта в полет.











