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    Узбекистан запустил первый спутник дистанционного зондирования

    Узбекистан успешно осуществил запуск гиперспектрального спутника дистанционного зондирования Земли «Samarkand-2028», передает агентство Kazinform. 

    Узбекистан запустил первый спутник дистанционного зондирования
    Фото: uzcosmos.uz

    Запуск спутника был осуществлен с морской стартовой платформы у побережья китайской провинции Шаньдун.

    Аппарат разработан в сотрудничестве с китайской компанией Star.Vision.

    В рамках проекта для бортовой системы спутника создан специальный модуль искусственного интеллекта, который позволяет обрабатывать гиперспектральные данные непосредственно на орбите. Это повышает эффективность передачи информации и ее дальнейшего анализа.

    Получаемые со спутника данные планируется использовать для развития ключевых отраслей, включая аграрный сектор, экологический мониторинг, управление водными ресурсами, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и планирование городской инфраструктуры.

    «Samarkand-2028» представляет собой один из крупных международных проектов в космической сфере для Узбекистана, которая также способствует укреплению научно-технического взаимодействия с Китаем.

    Ранее сообщалось, что в 2028 году Узбекистан отправит своего первого космонавта в полет.  




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    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор