Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан закрывает границы для всех видов международных сообщений из-за подтверждения факта завоза коронавируса на территорию страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, возглавляющий специальную республиканскую комиссию по предупреждению завоза и распространения вируса COVID-19.

В частности, с 16 марта останавливается въезд автомобилей в Узбекистан из-за границы, также частично приостанавливается авиасообщение, при этом железнодорожным рейсам предоставят 3 дня на возвращение обратно.

Для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, при необходимости будут организованы чартерные авиарейсы. Решившие вернуться на родину будут помещаться на двухнедельный карантин. За нарушение правил карантина установлена уголовная ответственность.

Кроме того, во всех государственных органах и негосударственных организациях будут прекращены собрания, также рекомендовано религиозным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий.

Наряду с этим все дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения страны закроются на временный карантин. Все праздничные гуляния на Навруз и массовые мероприятия будут также отменены.

Напомним, что 15 марта в Узбекистане зафиксирован факт заражения коронавирусом гражданина РУ, прибывшего из Франции.











