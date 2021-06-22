Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за угрозы COVID-19

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Июня 2021, 15:40
Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за угрозы COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан временно закрывает границу с Афганистаном из-за обострения эпидемиологической ситуации в этой стране. Соответствующее решение принято накануне Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РУ.

«Специальная республиканская комиссия приняла решение приостановить движение граждан через узбекско-афганскую границу с учетом обострения эпидемиологической ситуации в этой стране. Одновременно приостанавливается выдача туристических виз гражданам Афганистана, а также прием визовых заявок от туристических фирм. Через пограничный пункт пропуска «Термез-автодорожный» разрешается движение только сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и членам их семей; водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки; гражданам Узбекистана и Афганистана, возвращающимся на Родину», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, граждане Узбекистана, у которых будет выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию, будут направляться на лечение в специальные клиники. Иностранные граждане, у которых выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию, на территорию Узбекистана допускаться не будут.

Напомним, в Узбекистане отмечается устойчивый рост заболеваемости КВИ. Только за прошедшие сутки обнаружено 427 больных коронавирусом. Лидируют Ташкент (163) и Ташкентская область (61). В больницах находится 3571 пациент с подтверждённым ковидом.

Центральная Азия   Узбекистан   Афганистан   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане