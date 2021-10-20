ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан заинтересован в налаживании эффективного сотрудничества с ЕАЭС. Такое мнение в ходе парламентской дискуссии о вступлении республики в ЕАЭС выразил заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Актам Хаитов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В целом, можно выделить большое географическое пространство ЕАЭС, провозглашенное рынком «четырех свобод»: свободное передвижение людей, средств, услуг и товаров. Пользование единой территорией и экономическим пространством облегчает участникам внутреннюю, партнерскую (в пределах свободной зоны) и международную торговлю, поскольку налоги, пошлины и издержки упорядочены и снижены», - отметил парламентарий.

В качестве важный аспектов сотрудничества спикер выделил защиту прав трудовых мигрантов и признание дипломов, которые дадут возможность узбекистанцам пользоваться всеми преимуществами и льготами общего рынка труда, а также снимут ограничения и упростят процедуры для работодателей в отношении граждан Узбекистана, что позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда стран-партнеров.

По мнению депутата, с учетом устойчивого роста товарооборота РУ со странами ЕАЭС, республика заинтересована в создании межрегиональных цепочек добавленной стоимости и расширении транспортно-логистической инфраструктуры за счет углубления промышленной кооперации.

«Несомненный интерес представляет и важность совершенствования сети транспортных коридоров и логистической инфраструктуры как ключевого фактора устойчивого развития национальных экономик. В этом отношении мы, как политическая сила, отражающая мнение предпринимателей, приветствуем предложение присоединиться к запускаемому Узбекистаном совместно с Россией и Казахстаном проекту «Агроэкспресс», призванному обеспечить быструю взаимную доставку востребованных товаров», - подчеркнул Актам Хаитов.