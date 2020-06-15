-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:36
Узбекистан возобновляет международные рейсы
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистан с 15 июня возобновляет международные рейсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на uznews.
По сообщению Специальной республиканской комиссии, возобновляются международные рейсы Узбекистана со странами, где ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается.
В связи с этим, с 15 июня въезд и выезд из Республики Узбекистан разрешен следующей категории лиц:
• сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей;
• специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в Республике Узбекистан в рамках инвестиционных проектов;
• лица, цель въезда или выезда которых является лечение;
• лица, имеющие близких родственников или тяжело больных родственников за границей;
• иностранные граждане, зарегистрированные в Узбекистане на постоянное основе или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, а также граждане Узбекистана, проживающие в иностранном государстве на постоянной основе.
Также узбекистанцам разрешено выезжать за пределы республики с целью продолжения учебы или работы.
Кроме того, в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии утвержден график очередных чартерных рейсов по возвращению граждан Узбекистана из зарубежных стран. С 15 по 21 июня текущего года будут выполнены еще 11 рейсов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Стамбула, Бангкока, Каира и Дели.
Как сообщалось ранее, в Узбекистане карантин продлён до 15 июня.
- Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 77: скончались еще 4 человека
- 14 человек выздоровели от коронавируса в Жамбылской области
- Семь человек заразились коронавирусом на поминальном обеде в ВКО
- Плюс 60: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9174
- Премьер-Министр РК прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию
- В Семее продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана