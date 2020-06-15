+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 19 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Узбекистан возобновляет международные рейсы

15 Июня 2020 02:05
Поделиться:
Узбекистан возобновляет международные рейсы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистан с 15 июня возобновляет международные рейсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на uznews.

Новости по теме
Пять загородных​ лагерей будут работать во время карантина в Семее
В Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских самолета Число летальных случаев от коронавируса в РК достигло 77: скончались еще 4 человека 14 человек выздоровели от коронавируса в Жамбылской области

По сообщению Специальной республиканской комиссии, возобновляются международные рейсы Узбекистана со странами, где ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается.
В связи с этим, с 15 июня въезд и выезд из Республики Узбекистан разрешен следующей категории лиц:
• сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей;
• специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в Республике Узбекистан в рамках инвестиционных проектов;
• лица, цель въезда или выезда которых является лечение;
• лица, имеющие близких родственников или тяжело больных родственников за границей;
• иностранные граждане, зарегистрированные в Узбекистане на постоянное основе или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, а также граждане Узбекистана, проживающие в иностранном государстве на постоянной основе.
Также узбекистанцам разрешено выезжать за пределы республики с целью продолжения учебы или работы.

Кроме того, в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии утвержден график очередных чартерных рейсов по возвращению граждан Узбекистана из зарубежных стран. С 15 по 21 июня текущего года будут выполнены еще 11 рейсов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Стамбула, Бангкока, Каира и Дели.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане карантин продлён до 15 июня.



Подписывайтесь на наш канал:

#Узбекистан   #Коронавирус  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив