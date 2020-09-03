Узбекистан восстанавливает регулярные авиасообщения с Казахстаном
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекские авиалинии возобновляют регулярные сообщения с Казахстаном, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, первый рейс Ташкент – Алматы - Ташкент намечен на 11 сентября и будет летать раз в неделю по пятницам. Кроме того, в компании АО «Uzbekistan Airways» сообщают о поэтапном возобновлении авиасообщений на регулярной основе с ОАЭ, Германией, Кыргызстаном и Турцией.
Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами АО «Uzbekistan Airways» из вышеуказанных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса.
Кроме того, пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию: для граждан РУ - по месту постоянного жительства; для иностранных граждан – по месту временной регистрации в Узбекистане.
- О возврате железнодорожных билетов казахстанцы могут узнать по WhatsApp
- Концепцию оптимизации маршрутной сети презентуют к декабрю в Алматы
- Количество «умных» камер увеличат в алматинских автобусах
- Свыше 1700 нарушений масочного режима выявили камеры в алматинских автобусах
- Аэропорты Нур-Султана и Алматы оштрафовали за нарушения карантинных требований
- Аэропорт Туркестана: когда откроют и куда планируют запустить авиарейсы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана