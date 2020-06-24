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Узбекистан внедряет систему ускоренного прохождения госграницы с Казахстаном

Автор:  
Мирас Куандыков
24 Июня 2020, 12:01
Узбекистан внедряет систему ускоренного прохождения госграницы с Казахстаном

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистан на пограничном переходе с Казахстаном (Гишткуприк-Жибек жолы) внедряет механизм ускоренного прохождения госграницы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, с 1 января 2021 года в международных контрольно-пропускных пунктах «Гишткуприк» (Ташкентская область) и «Хайратон» (Сурхандарьинская область) в рамках существующей инфраструктуры будут внедрены механизмы ускоренного пересечения границы - услуга «Fasttrack».

При этом предусмотрено создание отдельного коридора для осуществления процедур паспортного и таможенного контроля физических лиц, пересекающих госграницу Узбекистана на автотранспортных средствах, вне очереди в ускоренном порядке.

Кроме того, будут организованы VIP-залы с условиями для отдыха и досуга физических лиц, в том числе, с организацией комнат матери и ребенка, пунктов питания, филиалов коммерческих банков и банкоматов для обмена валюты.

Вместе с тем, услуги новой системы «Fast Track» будут оказываться на платной основе, в том числе с возможностью предварительной оплаты услуг за 90 дней до пересечения границы либо через мобильные приложения.



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