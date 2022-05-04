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Узбекистан в рейтинге свободы слова поднялся на 24 позиции
4 Мая 2022 15:00

Узбекистан в рейтинге свободы слова поднялся на 24 позиции

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Индексе свободы слова за 2022 год Узбекистан улучшил свой рейтинг сразу на 24 позиции. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что согласно рейтингу международной неправительственной организацией «Репортеры без границ» республика поднялась с 157-го на 133-е место.

«В связи с этим поздравляю представителей отечественной журналистики, средств массовой информации и медиа-сферы с этим значимым успехом. Это один из результатов предпринимаемых под руководством президента важных шагов для обеспечения свободы слова, формирования средств массовой информации, выражающих общественное мнение в качестве «четвертой власти», — написал глава пресс-службы.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы прессы (World Press Freedom Day).

Автор:
Корреспондент
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