24 Июля 2022 17:32

Узбекистан в июне посетило больше всего туристов из Казахстана - обзор казахоязычных СМИ за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» представляет еженедельный обзор зарубежной прессы, распространяющей информацию на казахском языке.

В июне Узбекистан посетило больше всего туристов из Казахстана - «УзA»

Согласно опубликованным узбекским информагентством данным, в июне 2022 года Узбекистан в качестве туристов посетили 493 900 иностранцев. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 307,2 тыс. человек, или в 2,6 раза.

Больше всего туристов в Узбекистан за этот месяц приехало из Казахстана. Их общее количество составило 178,1 тыс.

В июне в Узбекистане был опубликован список стран, граждане которых посетили страну. В их числе лидирует Казахстан (178,1 тыс. человек), Кыргызстан (123,3 тыс. человек), Таджикистан (113,2 тыс. человек), Россия (53,4 тыс. человек), Турция (7,3 тыс. человек), Германия (2,2 тыс. человек), США (1,5 тыс. человек).

Объем экономического сотрудничества между Ираном и Казахстаном увеличился в 2,5 раза - Parstoday

По данным информационного агентства, в среду генеральный консул Ирана в Алматы Мохсен Фейги на заседании с участием 100 иранских экономических и деловых представителей в южной столице Казахстана сообщил о значительном росте объемов торговли между двумя странами с $168 млн в 2020 году до $440 млн в 2021 году.

По словам Фейги, рост двусторонней торговли между Ираном и Казахстаном продолжился и в этом году. Так, за первые четыре месяца текущего года товарооборот между двумя странами достиг $251 млн. Генеральный консул Ирана в Алматы высказал свое мнение по поводу отмены 14-дневной визы для граждан Ирана.

«Эта мера увеличила прибытие иранских предпринимателей, инвесторов и туристов в Казахстан и взаимное признание потенциала двух стран», - сказал генеральный консул ИРИ в Алматы.

Также на этой неделе в иранских СМИ был опубликован материал под заголовком «Повседневная жизнь в Казахстане».

В иллюстрированном материале, опубликованном в агентстве Parstoday, изложена краткая информация о Казахстане. В частности, отмечено, что Казахстан находится в Центральной Азии и является девятым государством в мире с площадью 2 724 900 кв. км и одной из стран с многовековой историей.

Также сообщается, что город Алматы является экономическим, торговым и культурным центром этой страны, так как расположен вдоль исторического Шелкового пути.

«Этот город привлекает своими широкими улицами, пышным и зеленым видом», - пишет иранское информационное агентство Parstoday.

Исполнилось 70 лет с того момента, как казахи впервые прибыли на землю Анадолы - TRT

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В юбилейном мероприятии приняли участие представители организаций, созданных нашими соотечественниками в странах Европы. В частности, это и представители Фонда «Ходжа Ахмета Ясави», общественных объединений в Кельне, Вене, Париже, Берлине, Мюнхене, Амстердаме, Швеции, Норвегии.

Бодибилдер Еркебулан Байытулы стал чемпионом Азии - Kaznews

Новоявленый чемпион проживает в монгольском городе Эрдэнэт.

54-й чемпионат Азии по бодибилдингу проходит на Мальдивах. Культурист из Монголии, выступавший на чемпионате Азии в категории «Men's sports physique up to 180 cm», принес золотую медаль в копилку сборной Монголии, сообщает монгольское информационное агентство.

В Стамбуле прошел симпозиум, посвященный 150-летию Ахмета Байтурсынова - TRT

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В симпозиуме приняли участие ученые из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Гагаузии, Болгарии, сообщает турецкое агентство.

В научном совещании с темой «Письменная история тюрков» выступили заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи, ректор Стамбульского университета профессор Махмут Ак, ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби Жансеит Туймебаев и другие.

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В частности, были рассмотрены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в области защиты экологии Каспийского моря, организации совместных мероприятий в горнодобывающей отрасли, геологоразведочных работ, а также ход реализации совместных проектов в области технических и инжиниринговых услуг.

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