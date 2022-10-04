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Узбекистан усилит контроль за транспортом и товарами при пересечении госграницы

Автор:  
Мадибек Джанибеков
4 Октября 2022, 19:45
Узбекистан усилит контроль за транспортом и товарами при пересечении госграницы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан усилит контроль за транспортом и товарами при пересечении государственной границы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-правовой портал norma.uz.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства «О дальнейшем совершенствовании порядка организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан».

Так, вводится термин «пограничный досмотр», обозначающий комплекс мероприятий, осуществляемый пограничными войсками в целях обнаружения скрывающихся в транспортных средствах лиц и спрятанных в них товаров, перевозка которых через госграницу запрещена.

Также отныне осмотр автотранспортных средств и груза при пересечении госграницы будет осуществляться совместными нарядами таможенных органов и пограничных служб.


Фото: norma.uz


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