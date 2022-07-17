17 Июля 2022 14:47

Узбекистан усилил контроль на границе из-за вспышки холеры в Афганистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан усилил медицинский контроль на пропускных пунктах на границе из-за вспышки холеры в Афганистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана комплекс неотложных мер принят на фоне сообщений в СМИ о вспышке холеры и около 40 смертях от нее за сутки в двух провинциях на юге Афганистана.

«В целях предотвращения завоза заболеваний из-за рубежа по республике на сегодняшний день в местах пересечения государственных границ функционируют 54 санитарно-карантинных пункта, из них 36 созданы на автомагистралях, 11 - в международных аэропортах, 6 - на железной дороге и 1 - в речном порту. Все пункты обеспечены тепловизорами и бесконтактными термометрами для медико-санитарного осмотра прибывающих на территорию Узбекистана», - сообщили в СЭС.

В ведомстве добавили, что в инфекционных больницах, пунктах оральной регидратации больные с острой диареей проходят исследования на холеру. В целях госпитализации больных с подозрением на заболевание создан резерв лечебно-профилактических мест.

Кроме того, в сезон заболеваемости каждую неделю проводится отбор проб воды из открытых водоёмов для выявления возбудителей холеры.









Фото: podrobno.uz