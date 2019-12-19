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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

19 Декабря 2019 15:44
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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский журнал The Economist назвал Узбекистан страной года. Издание отмечает, что Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Economist.

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Каждый декабрь журнал присуждает звание «Страна года» государству, которое продемонстрировало наибольший прогресс за год. Прошлогодним победителем стала Армения.

В статье отмечается, что всего три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской страной с закрытым обществом.

С приходом Шавката Мирзиёева дело сдвинулось с мертвой точки. В 2018 году был отправлен в отставку глава службы безопасности. Мирзиёев начал реформы, благодаря одной из которых в значительной степени был прекращен принудительный труд. Иностранным журналистам разрешают приезжать в страну, а чиновникам запрещены нападки на малый бизнес.

Издание напоминает, что Узбекистан должен провести парламентские выборы до нового года.

Также The Economist отметил успехи Северной Македонии и Судана. Первая страна сменила имя в феврале этого года, тем самым улучшив отношения с Грецией – своим ближайшим соседом. Помимо этого, Северная Македония находится в процессе присоединения к НАТО. В свою очередь, Судан избавился от режима Омара аль-Башира.

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Ключевые слова: Узбекистан,
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