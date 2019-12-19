Узбекистан стал страной года по версии The Economist

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский журнал The Economist назвал Узбекистан страной года. Издание отмечает, что Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Economist.

Каждый декабрь журнал присуждает звание «Страна года» государству, которое продемонстрировало наибольший прогресс за год. Прошлогодним победителем стала Армения.

В статье отмечается, что всего три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской страной с закрытым обществом.

С приходом Шавката Мирзиёева дело сдвинулось с мертвой точки. В 2018 году был отправлен в отставку глава службы безопасности. Мирзиёев начал реформы, благодаря одной из которых в значительной степени был прекращен принудительный труд. Иностранным журналистам разрешают приезжать в страну, а чиновникам запрещены нападки на малый бизнес.

Издание напоминает, что Узбекистан должен провести парламентские выборы до нового года.

Также The Economist отметил успехи Северной Македонии и Судана. Первая страна сменила имя в феврале этого года, тем самым улучшив отношения с Грецией – своим ближайшим соседом. Помимо этого, Северная Македония находится в процессе присоединения к НАТО. В свою очередь, Судан избавился от режима Омара аль-Башира.