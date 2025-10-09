Узбекистан сократит свыше двух тысяч чиновников, их заменит ИИ

Соответствующий указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликован в базе национального законодательства.

Согласно документу, изменение коснется разных ведомств:

Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет республики — 498 единиц;

Министерство водного хозяйства — 224;

Министерство сельского хозяйства — 200;

Министерство юстиции — 197;

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата -176

Министерство занятости и сокращения бедности — 163.

— Целью является оптимизация количества управленческих штатных единиц республиканских органов исполнительной власти за счет цифровизации возложенных на них задач и функций, — говорится в документе.

Также Указом предусмотрено, что Министерство занятости и сокращения бедности совместно с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана будет содействовать в обеспечении трудоустройства сотрудников, попавших под сокращения. Ответственность за исполнение указа возложена на премьер-министра страны Абдуллу Арипова.

Какие специальности могут исчезнуть с рынка труда с развитием ИИ - читайте здесь.