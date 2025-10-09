РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:45, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Узбекистан сократит свыше двух тысяч чиновников, их заменит ИИ

    В результате внедрения цифровизации и развития искусственного интеллекта (ИИ) к 1 ноября 2025 года в стране сократят 2141 чиновника, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

    Соответствующий указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликован в базе национального законодательства.

    Согласно документу, изменение коснется разных ведомств:

    • Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет республики — 498 единиц;
    • Министерство водного хозяйства — 224;
    • Министерство сельского хозяйства — 200;
    • Министерство юстиции — 197;
    • Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата -176
    • Министерство занятости и сокращения бедности — 163.

    — Целью является оптимизация количества управленческих штатных единиц республиканских органов исполнительной власти за счет цифровизации возложенных на них задач и функций, — говорится в документе. 

    Также Указом предусмотрено, что Министерство занятости и сокращения бедности совместно с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана будет содействовать в обеспечении трудоустройства сотрудников, попавших под сокращения. Ответственность за исполнение указа возложена на премьер-министра страны Абдуллу Арипова.

    Какие специальности могут исчезнуть с рынка труда с развитием ИИ - читайте здесь

     

    Узбекистан Искусственный интеллект Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
