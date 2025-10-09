Узбекистан сократит свыше двух тысяч чиновников, их заменит ИИ
В результате внедрения цифровизации и развития искусственного интеллекта (ИИ) к 1 ноября 2025 года в стране сократят 2141 чиновника, передает агентство Kazinform.
Соответствующий указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликован в базе национального законодательства.
Согласно документу, изменение коснется разных ведомств:
- Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет республики — 498 единиц;
- Министерство водного хозяйства — 224;
- Министерство сельского хозяйства — 200;
- Министерство юстиции — 197;
- Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата -176
- Министерство занятости и сокращения бедности — 163.
— Целью является оптимизация количества управленческих штатных единиц республиканских органов исполнительной власти за счет цифровизации возложенных на них задач и функций, — говорится в документе.
Также Указом предусмотрено, что Министерство занятости и сокращения бедности совместно с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана будет содействовать в обеспечении трудоустройства сотрудников, попавших под сокращения. Ответственность за исполнение указа возложена на премьер-министра страны Абдуллу Арипова.
Какие специальности могут исчезнуть с рынка труда с развитием ИИ - читайте здесь.