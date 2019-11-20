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Узбекистан сократил время пересечения госграницы

20 Ноября 2019 22:30
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Узбекистан сократил время пересечения госграницы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Транспортные средства и граждане не будут задерживаться на госгранице Узбекистана более 30 минут. Об этом сообщило Министерство юстиции РУ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В ведомстве отмечают, что согласно принятому положению, все лица, транспортные средства и товары, следующие через государственную границу РУ, подлежат пограничному, таможенному, санитарно-карантинному, а также фитосанитарному контролю и ветеринарному надзору, если они подлежат фитосанитарному контролю и ветеринарному надзору.

В целях предотвращения лишних хлопот в пропускных пунктах, проведение контрольных процедур органами государственного надзора в отношении водителей, товаров и транспортных средств будет осуществляться через таможенную информационную систему «Единое окно».

Кроме того, в положении четко указано время нахождения транспортных средств в пропускных пунктах.

Так, время нахождения в пропускном пункте транспортного средства, в зависимости от его вида и технического состояния пропускного пункта, не может превышать следующего периода: легковые автотранспортные средства – 15 минут; грузовые автотранспортные средства – 30 минут.

При этом, время проведения транспортного средства через соответствующие процедуры каждым органом государственного контроля при въезде в Узбекистан установлено следующим образом:

- санитарно-карантинный контроль (водитель проходит санитарный контроль) – 3 минуты;

- пограничный контроль (проверяется наличие паспорта и документов, дающих право на пересечение государственной границы) – 4 минуты;

- таможенный контроль (водитель, товары и транспортные средства проходят таможенный контроль и оформление) – 15 минут;

- фитосанитарный контроль (если перевозимый товар является объектом фитосанитарного контроля, проводится фитосанитарный контроль) – 4 минуты;

- ветеринарный надзор (если перевозимый товар является объектом ветеринарного надзора, проводится ветеринарный надзор) – 4 минуты.

Напомним, Казахстан и Узбекистан имеют на границе девять автомобильных и пешеходных переходов - на территории РК они расположены в Туркестанской области и один в Мангистауской области, а также три железнодорожных перехода.

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Ключевые слова: Транспорт, Узбекистан,
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Мирас Куандыков

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