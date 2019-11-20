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вчера 11:26
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Узбекистан сократил время пересечения госграницы
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Транспортные средства и граждане не будут задерживаться на госгранице Узбекистана более 30 минут. Об этом сообщило Министерство юстиции РУ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В ведомстве отмечают, что согласно принятому положению, все лица, транспортные средства и товары, следующие через государственную границу РУ, подлежат пограничному, таможенному, санитарно-карантинному, а также фитосанитарному контролю и ветеринарному надзору, если они подлежат фитосанитарному контролю и ветеринарному надзору.
В целях предотвращения лишних хлопот в пропускных пунктах, проведение контрольных процедур органами государственного надзора в отношении водителей, товаров и транспортных средств будет осуществляться через таможенную информационную систему «Единое окно».
Кроме того, в положении четко указано время нахождения транспортных средств в пропускных пунктах.
Так, время нахождения в пропускном пункте транспортного средства, в зависимости от его вида и технического состояния пропускного пункта, не может превышать следующего периода: легковые автотранспортные средства – 15 минут; грузовые автотранспортные средства – 30 минут.
При этом, время проведения транспортного средства через соответствующие процедуры каждым органом государственного контроля при въезде в Узбекистан установлено следующим образом:
- санитарно-карантинный контроль (водитель проходит санитарный контроль) – 3 минуты;
- пограничный контроль (проверяется наличие паспорта и документов, дающих право на пересечение государственной границы) – 4 минуты;
- таможенный контроль (водитель, товары и транспортные средства проходят таможенный контроль и оформление) – 15 минут;
- фитосанитарный контроль (если перевозимый товар является объектом фитосанитарного контроля, проводится фитосанитарный контроль) – 4 минуты;
- ветеринарный надзор (если перевозимый товар является объектом ветеринарного надзора, проводится ветеринарный надзор) – 4 минуты.
Напомним, Казахстан и Узбекистан имеют на границе девять автомобильных и пешеходных переходов - на территории РК они расположены в Туркестанской области и один в Мангистауской области, а также три железнодорожных перехода.
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