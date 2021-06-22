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Узбекистан снова вводит обязательные ПЦР-тесты для въезжающих в страну

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Июня 2021, 19:25
Узбекистан снова вводит обязательные ПЦР-тесты для въезжающих в страну

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан вновь вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну. Соответствующее решение принято накануне Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РУ.

«Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья вводит систему обязательного тестирования у всех лиц, въезжающих в Республику Узбекистан через пограничные пункты пропуска, методом полимеразной цепной реакции. В течение семи дней после въезда на территорию Узбекистана должен быть сделан повторный ПЦР-тест», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее с 15 марта в Узбекистане отменили процедуру дополнительного ПЦР-тестирования на коронавирус для въезжающих, которые должны были предоставить только справку об отсутствии коронавирусной инфекции (метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов.

Ужесточение карантинных мер вводится на фоне отмечающегося устойчивого роста заболеваемости КВИ в стране. Только за прошедшие сутки обнаружено 427 больных коронавирусом. Лидируют Ташкент (163) и Ташкентская область (61). В больницах находится 3571 пациент с подтверждённым ковидом.


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