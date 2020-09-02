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Узбекистан снимает ряд карантинных ограничений

2 Сентября 2020 02:12
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Узбекистан снимает ряд карантинных ограничений

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С улучшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане возобновляются некоторые виды деятельности предпринимательства в сфере услуг, а также рассматривается вопрос постепенного снятия ограничений на международное авиа-, ж/д и автодорожное сообщения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, решением специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, с 5 сентября разрешено начать работу объектам общепита внутри своего помещения, с соблюдением всех санитарных норм, за исключением проведения банкетов или других массовых мероприятий. Также возобновят свою деятельность театры и кинотеатры, детские аттракционы в парках. Помимо прочего, спецкомиссия сняла ограничение на проведение религиозных служб в пятницу, субботу и воскресенье.

В то же время Узбекистан планирует постепенно открыть международное сообщение с другими странами. Так, спецкомиссия утвердила временную инструкцию о порядке выполнения регулярных международных рейсов в период пандемии. В настоящее время соответствующим органам поручено принять меры по постепенному восстановлению всех видов международных рейсов путем переговоров с зарубежными странами.



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#Узбекистан   #Коронавирус  
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Автор:

Мирас Куандыков

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