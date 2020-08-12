Узбекистан с 15 августа смягчает карантинный режим

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана поручил смягчить карантинный режим по стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, с 15 августа разрешат неограниченное движение автотранспортных средств, а также местные авиа- и железнодорожные сообщения. Кроме того, будет возобновлена деятельность санаториев и пансионатов, гостиниц, музеев, детских оздоровительных лагерей, салонов красоты, парикмахерских, а также объектов общественного питания на открытом воздухе. При этом семейные мероприятия можно будет проводить дома, с участием не более 30 человек и соблюдением установленных требований.

С 17 августа планируется возобновить движение автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе, пригородных автобусов. А с 20 августа получат разрешение на деятельность вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, а также спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

В то же время в Узбекистане планируют упростить порядок помещения в карантин и его прохождение лицами, прибывающими из стран со стабильной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, по республике будут созданы реабилитационные центры для пациентов, переболевших пневмонией.