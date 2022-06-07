7 Июня 2022 22:35

Узбекистан с 10 июня снимает все карантинные ограничения на границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 10 июня для всех прибывающих в Узбекистан сняты все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан.

Согласно решению Республиканской специальной комиссии, с 10 июня 2022 года будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска.

В связи с этим отменяются правила, требующие от иностранных туристов предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены на коронавирус и сертификат или паспорт о вакцинации.

Комиссия учла динамику распространения коронавируса в Узбекистане, количество госпитализированных и выписанных больных, положительное изменение количества граждан, находящихся на карантине, а также эпидемиологическую ситуацию в республике, рекомендации ВОЗ и Министерства туризма и культурного наследия.