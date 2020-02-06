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Узбекистан проведет первый международный инвестиционный форум

6 Февраля 2020 17:39
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Узбекистан проведет первый международный инвестиционный форум

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 5–6 марта 2020 года состоится первый Ташкентский международный инвестиционный форум в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и внешней торговли РУ.

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Первый международный инвестиционный форум проводится по линии нового м инистерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан .

Как отметили организаторы, форум является эксклюзивным мероприятием, которое призвано собрать на одной площадке более 1500 руководителей зарубежных и национальных компаний, инвесторов, экспортеров и международных СМИ.

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Ключевые слова: Узбекистан,
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