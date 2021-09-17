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Узбекистан проведет более 80 мероприятий в рамках председательства в ШОС в 2022 году

Автор:  
Мадибек Джанибеков
17 Сентября 2021, 21:03
Узбекистан проведет более 80 мероприятий в рамках председательства в ШОС в 2022 году

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан проведет более 80 мероприятий в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году. Об этом сегодня в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации, обозначенных главой нашего государства приоритетных задач на период председательства Узбекистана предусматривается проведение совместно с партнерами более 80 мероприятий», – сообщил Ш. Асадов.

Он отметил, что лидер Узбекистана в ходе саммита в Душанбе обозначил приоритеты председательства в ШОС, в том числе дальнейшее повышение авторитета и потенциала организации, учреждения экспертного форума в области информационной безопасности, введения института посла доброй воли ШОС и разработки межправительственного соглашения в сфере туризма.


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