Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта

17 Ноября 2022, 22:27

17 Ноября 2022, 22:27

Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта. Соответствующее Постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и широкой популяризации видов киберспорта» принял Президент Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Uza.uz.

Одним из основных направлений развития киберспорта определена организация республиканских турниров по киберспорту, а также достойное участие в престижных международных соревнованиях. В этих целях с 2023 года будут ежегодно проводится турниры «Кубок Кабинета Министров Республики Узбекистан», «Кубок молодежи» и чемпионат Узбекистана «Uzbekistan Esports Championship».

Особое внимание будет уделено подготовке профессиональных киберспортсменов и тренеров, квалифицированных судей и комментаторов. Для этого в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, начиная с 2023/2024 учебного года, будет открыто направление образования бакалавриата «Спортивная деятельность: киберспорт».

Министерствам развития спорта, развития информационных технологий и коммуникаций, а также Агентству по делам молодежи поручено взять ответственность за развитие данного вида спорта.

Киберспорт - активно развивающаяся в мире индустрия, которая набрала популярность во многих странах. Международный олимпийский комитет в 2017 году принял к рассмотрению вопрос признания киберспорта олимпийским видом. В Казахстане киберспорт признан официальным видом спорта в 2018 году.