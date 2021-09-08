Узбекистан приветствует создание временного правительства в Афганистане – МИД РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

«Узбекистан приветствует создание временного правительства в Афганистане. Надеемся, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране», - сообщает МИД Узбекистана.

В ведомстве отметили, что Узбекистан выражает готовность к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана.

Напомним, 7 сентября 2021 года движение «Талибан» (запрещено в РК) объявило новый состав временного правительства Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.