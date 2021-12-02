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Узбекистан приостановил авиасообщение с африканскими странами

2 Декабря 2021 03:00
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Узбекистан приостановил авиасообщение с африканскими странами

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан с 3 декабря по 10 января приостанавливает международное авиасообщение с рядом государств, где наблюдается распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Такое решение приняла Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приостановлено международное авиасообщение (въезд на территорию республики въездными, выездными и транзитными рейсами) с ЮАР, Ботсваной, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Лесото, Эсватини, Танзанией и Гонконгом. Граждане этих государств и лица без гражданства, постоянно проживающие в этих государствах, а также граждане третьих государств, находящиеся в вышеуказанных государствах в течение последних 14 дней, на территорию Республики Узбекистан не допускаются», - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУ.

По данным ведомства, возобновление авиасообщения будет осуществляться поэтапно в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

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#Узбекистан   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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